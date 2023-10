Brauchtum in Krefeld Diese Regeln gelten beim Martinsfeuer

Info

Der erste Zug in diesem Jahr wird ausgerichtet von der Katholischen Kindertageseinrichtung St. Clemens am Donnerstag, 2. November, um 17.30 Uhr auf dem Außengelände der Kita. Von da an ziehen fast täglich Martinszüge durch die Stadt, der voraussichtlich letzte am 18. November.

Alle Termine im Überblick unter https://rp-online.de/nrw/staedte/krefeld/st-martin-2023-diese-zuege-ziehen-durch-krefeld_aid-99722081