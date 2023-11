Apotheker in Krefeld Das gehört im Herbst und Winter in die Hausapotheke

Krefeld · In der Erkältungszeit können rezeptfreie Medikamente gegen Schnupfen, Husten und Halsschmerzen helfen, sagt Mareile Schlebes, Sprecherin der Apotheker in Krefeld. Wir erklären, was auf jeden Fall zu beachten ist.

20.11.2023 , 11:54 Uhr

Besonders in der Erkältungszeit können rezeptfreie Medikamente Linderung schaffen. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Von Jessica Kuschnik