Arbeiten an marodem Bauwerk in Krefeld Ab Montag gibt es Einschränkungen auf der Uerdinger Rheinbrücke

Die Einschränkungen für den Verkehr auf der Brücke starten damit später, als ursprünglich geplant: Die Arbeiten an der Brücke laufen nämlich bereits seit dem 22. Juli. Während jedoch der Landesbetrieb jüngst auf Anfrage unserer Redaktion noch einmal betont hatte, dass die Arbeiten planmäßig angelaufen seien, scheinen sie nun doch länger zu dauern, als bislang vorgesehen: So teilte Straßen NRW am Donnerstag mit, die Arbeiten liefen bis Mitte Oktober. Zuvor war stets von circa zehn Wochen die Rede, was Ende September bedeutet hätte. Eine weitere Anfrage unserer Redaktion an Straßen NRW zum Zeitplan blieb zunächst unbeantwortet.