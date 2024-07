Zwischenbilanz der Krefelder Wirte zum Sommer „Sobald auch nur die Wetterprognose schlecht ist, kommt kein Mensch“

Ein nicht enden wollender April: Das Wetter zeigt sich in diesem Sommer mit einem ständigen Mix aus Regen und Sonnenschein von seiner besonders launischen Seite. Das bekommt auch die Gastronomie in Krefeld zunehmend zu spüren, wie eine Umfrage unserer Redaktion ergab: So beklagen Wirte zuvorderst nicht, dass es verregnet ist, sondern, dass sich das Wetter innerhalb kürzester Zeit immer wieder verändert.