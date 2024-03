Aktiver Klimaschutz in Krefeld Diensträder, Jobräder oder ÖPNV-Ticket – Verwaltung ist klimaneutral unterwegs

Ein weiterer Dienstradfuhrpark am Standort Uerdinger Straße 202, bestehend aus jeweils zwei Fahrrädern und Pedelecs, wurde mit zwei weiteren Pedelecs aufgestockt. Neben der neu errichteten Fahrradgarage befindet sich auch hier eine öffentliche Fahrrad-Reparatur-Station. Und auch die Hauptfeuerwache an der Ritterstraße hat ihrem Fuhrpark ein Lasten-Pedelec hinzugefügt, mit dem Werkzeuge und Materialien transportiert werden können. Für die zukünftige Erweiterung des Dienstradfuhrparks der Stadtverwaltung wurde bereits im vergangenen Jahr an weiteren Standorten die notwendige Infrastruktur geschaffen: Akkuladeschränke an der Parkstraße 10 und der Mevissenstraße 65 sowie Fahrradgaragen an der Oberschlesienstraße 16. In Kürze gehen demnach auch die St. Töniser Straße 60 mit drei Pedelecs inklusive Zubehör und die Oberschlesienstraße 16 mit vier Pedelecs und einem Lasten-Pedelec an den Start. An weiteren Standorten sind Maßnahmen in der Planung: Am Hauptbahnhof 5, am Technik- und Dienstleistungszentrum am Konrad-Adenauer-Platz, am Ostwall 107 und an der Fabrik Heeder.