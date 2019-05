Neusser Straße : Diebstahl und Vandalismus im Stadtbad

Um die Idee anschaulich zu machen, das Stadtbad als Gründerzentrum zu positionieren, trafen die Besucher in einem der alten Wannenbäder auf „den ersten Gründer“: Mit Macbook und Fachbüchern umgeben in einer Badewanne sitzend. Foto: Carola Puvogel

Krefeld „Fast 20 Jahre des gemeinschaftlichen Nicht-Kümmerns durch Politik und Verwaltung haben aus dem Stadtbad eine Ruine gemacht“, so das Fazit eines Krefelders bei einer Führung des Vereins „Freischwimmer“ durch das Gebäude.

Die acht Führungen durchs alte Stadtbad an der Neusser Straße waren binnen Stunden ausgebucht: 160 Bürger hatten am Samstag die Gelegenheit, das historische Bad samt Außengelände zu erkunden. Der Verein „Freischwimmer“ hatte dazu anlässlich des Tages der Städtebauförderung das seit bald 20 Jahren dem Verfall preisgegebene Gemäuer geschickt und mit Überraschungsmomenten gespickt in Szene gesetzt: Ein Saxophonist und eine Tänzerin tauchten immer wieder unerwartet aus dem Nichts auf, um die Atmosphäre einzelner Räume mit ihrer Kunst zu unterstreichen. Guten Humor bewiesen die Freischwimmer mit zwei Live-Installationen.

Um die Idee anschaulich zu machen, das Stadtbad als Gründerzentrum zu positionieren, trafen die Besucher in einem der alten Wannenbäder auf „den ersten Gründer“: mit Macbook und Fachbüchern umgeben in einer Badewanne sitzend. Am Ende der einstündigen Führung bei der Besichtigung des Geländes des ehemaligen Freibades eine weitere Überraschung: Auf dem Wasser, inmitten der grünen Oase zwischen Gerberstraße und Alte Neusser Straße, hatte ein „Angler“ es sich in seinem kleinen, roten Boot gemütlich gemacht und die Rute ausgeworfen. Ein Symbol für den Wunsch der „Freischwimmer“, das Hinterhof-Idyll inmitten der Innenstadt zu erhalten und zu revitalisieren.

Info Der Verein „Freischwimmer“ Ziel Die ehrenamtlich und als Verein organisierten „Freischwimmer“ arbeiten seit einem Jahr daran, das Stadtbad mit Zwischennutzungen zügig zu beleben und parallel Ideen zu entwickeln, was langfristig in dem denkmalgeschützten Gebäude entstehen könnte. Die Vorsitzenden sind Nils Rottgardt, Katrin Mevißen und Marcel Beging. Der Verein versteht sich nicht als Investor oder Initiator, sondern als Moderator der Situation. Mitglied werden Unterstützer sind willkommen, eine Mitgliedschaft kostet 30 Euro pro Jahr. www.frischwimmer-krefeld.de

Viele der Tour-Teilnehmer kannten das Stadtbad noch aus früheren Tagen, hatten teils selbst dort schwimmen gelernt. Bei aller Faszination für den morbiden Charme des einstigen Prachtbaus war die Konfrontation mit der Realität dennoch ein Schock: „Fast 20 Jahre des gemeinschaftlichen Nicht-Kümmerns durch Politik und Verwaltung haben aus dem Stadtbad eine Ruine gemacht“, sagte ein Teilnehmer. „Das fällt wesentlich schwerer ins Gewicht als der Schaden, der durch Diebstähle und Vandalismus entstanden ist.“ Dass Unbefugte sich in den vergangenen Jahren immer wieder Zugang zum Gelände verschafft und vieles gestohlen haben, hatten die Freischwimmer mit aufgestellten Infoschildern transparent gemacht. Für etliche Tour-Teilnehmer war das neu. Zum Beispiel, dass auf einer Fläche von rund 15 Quadratmeter im ehemaligen Damenbad die Fliesen der seitlichen Beckenwand geklaut wurden. „Die findet man dann auf Ebay wieder – zwei Kacheln für 150 Euro“, berichtete ein Freischwimmer, der die Führung begleitete. Anderes Beispiel: In einem rund 20 Quadratmeter großen Nebenraum wurden vor zwei Jahren die gesamten Bodenfliesen gestohlen. Und erst vor wenigen Wochen haben unbekannte Täter im so genannten Kaiser-Bad die Wanneneinfassung zerstört.

Diese bereit gestellten Informationen machten die Tour durch das bröckelnde Gemäuer zu einem nachdenklich machenden Erlebnis. Gleichzeitig macht das Engagement der Freischwimmer Hoffnung für die Zukunft: Vielleicht gibt das ehrenamtliche Engagement aus der Mitte der Bürgerschaft nun die nötige Schubkraft, dass es im Stadtbad voran geht. Auch 250.000 Euro aus Berlin, die, wie vor einigen Tagen berichtet, nach Krefeld ins Stadtbad fließen sollen, werden helfen. Mit den neuen Mitteln soll der Bädertrakt restauriert werden.