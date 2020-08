Verbindungsweg zum Zoo in Krefeld : Geländer der Zoobrücke ist gesichert

Verbindungsweg zum Zoo in Krefeld

So sieht die Absperrung des Verbindungsweges inklusive Zoobrücke an der Violstraße aus. Die Gitter sind mit Bändern fixiert. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Verbindungsweg zwischen Grotenburg-Stadion und Zoo ist nun ordnungsgemäß gesichert. Mehr als ein Jahr lang waren die Gitter zu niedrig.

Die Hartnäckigkeit des Bockumer Bürgers Carlheinz Swaczyna hatte letztendlich Erfolg. Immer wieder hatte er darauf aufmerksam gemacht, dass die Zoobrücke, deren Geländerhöhe zu niedrig ist, nicht ordnungsgemäß für Fußgänger und Radfahrer gesperrt wurde (wir berichteten). Fast täglich hatten Anwohner sich an den Absperrgittern zu schaffen gemacht, sie beiseite geschoben oder sich außen an der Absperrung durch die Begrünung vobeigedrängt. Auch der Kommunalbetrieb Krefeld war mit der dortigen Situation unzufrieden, wie Vorstand Andreas Horster in der jüngsten Sitzung der Bezirksvertretung Ost schilderte: „Wir fahren jeden zweiten Tag dorthin, weil der Weg wieder frei gemacht wurde.“