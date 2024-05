Der Publikumsentscheid in Krefeld RP-Theateroscar - Das Rennen um die Preise wird spannend

Info

Abstimmen Es gibt zehn Kategorien, aber nicht alle müssen ausgefüllt werden. Stimmkarten liegen in den Foyers der Theater in Krefeld und Rheydt aus und können direkt in die dortigen Kästen geworfen werden oder - portofrei - an die Redaktion geschickt werden.

Der Stimmzettel aus der Zeitung kann ausgefüllt an Rheinische Post, Königstraße 122, 47798 Krefeld geschickt werden oder per E-Mail an petra.diederichs@rheinische-post.de

Einsendeschluss ist der 15. Juni

Verleihung Die Preise werden in einer öffentlichen Feier am Montag, 24. Juni, im Theater Krefeld vergeben. Der Eintritt dazu ist kostenlos.