Ausbildung in Krefeld - Bankkauffrau/-mann bei der Volksbank Krefeld eG Ein Beruf mit viel Kontakt zu Menschen

Wie der vier Jahre ältere Nabil Imahdian ist die Brüggenerin im zweiten Lehrjahr als Bankkauffrau beziehungsweise Bankkaufmann. Über ihre Mutter, die bei der Volksbank in Hüls im Rechnungswesen tätig ist, hat sie nach dem Abitur an der Gesamtschule Brüggen den beruflichen Einstieg bei der Genossenschaftsbank gefunden. „Man lernt viel, weil man als Azubi intensiv in den Filialen eingesetzt wird“, erklärt die sportlich orientierte junge Frau. In Isabellas Fall sind dies neben der Zentrale am Krefelder Dionysiusplatz die Dependancen in Fischeln, Brüggen, Kaldenkirchen und Breyell. „Jede Filiale hat andere Herausforderungen. In Kaldenkirchen beispielsweise hat man mehr mit Online-Banking und Geschäftskunden zu tun.“