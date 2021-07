Anfrage nach Wohnungen in Krefeld ist groß : Volksbank baut erstes Wohnquartier in Hüls

Krefeld Es entstehen neben der Geschäftsstelle an der Tönisberger- und St. Huberter Landstraße 20 Mietwohnungen und drei Gewerbeeinheiten für den eigenen Bestand.

Die Gebäudekörper an der Tönisberger Straße und St. Huberter Landstraße ragen schon zwei Stockwerke aus dem Boden. „Das Interesse an den Wohnungen ist so groß, dass die mit der Vermarktung beauftragte Immobilientochter Volksbank Krefeld Immobilien GmbH bereits über 100 Exposés verschickt hat“, sagt Marketingleiter Christian Davids. Bisher habe die Volksbank Krefeld ausschließlich Mietwohnungen in Gebäuden, in denen auch eine Geschäftsstelle untergebracht war. Mit dem ersten Volksbank-Quartier in Hüls mache sie jetzt den nächsten Schritt. „Mit der Schaffung von Wohnraum erfüllen wir zwei wesentliche Aspekte unserer regionalen Verantwortung. Wir schaffen für die Menschen in der Region zusätzlichen, dringend benötigten Wohnraum und für unsere Bank generieren wir stabile Erträge für die Zukunft“, ergänzt Vorstandsvorsitzender Stefan Rinsch.