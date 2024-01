Interview mit Kerstin Wittke-Lemm „Die Unternehmen sind stark verunsichert“

Wittke-Lemm Die aktuelle Pisa-Studie zeigt deutlich: Unsere Schülerinnen und Schüler müssen in der Schule gezielt individuell gefördert und ihre Kenntnisse und Fähigkeiten gestärkt werden. Als Unternehmerschaft Niederrhein leisten wir mit unserem Regionalwettbewerb Jugend forscht einen wichtigen Beitrag dazu: Der Wettbewerb kurbelt die MINT-Begeisterung an den Schulen und für eine Karriere in der regionalen Wirtschaft an und setzt damit ein Ausrufezeichen gegen den PisaSchock. Mit vielen weiteren Modulen holen wir die Gen Z gezielt dort ab, wo sie sich auf dem Arbeitsmarkt einbringen kann: Vom Berufsparcours, über die Chemie-Akademie Krefeld, unterstützt durch Currenta bis hin zum Info-Truck der Metall- und Elektroindustrie. Ein Vehikel, dem Fachkräftemangel zu begegnen, sind auch interessante Arbeitszeitmodelle. Nun gehen Sie als Unternehmerschaft Niederrhein mit gutem Beispiel voran und bieten im eigenen Haus die Möglichkeit einer Teilzeitausbildung. Und das funktioniert hervorragend, wir können es nur weiterempfehlen! Dass wir einer alleinerziehenden Mutter die Chance geben, Familie und Beruf zu vereinbaren und sich weiterzuentwickeln, ist gleichermaßen eine Investition in ihre sowie in unsere Zukunft. Für die Wirtschaft in der Region ist die Teilzeitausbildung ein wichtiges Instrument, um potenzielle Fachkräfte und Betriebe zusammenzubringen und die vorhandenen Erwerbspotenziale von Frauenbesser zu nutzen.