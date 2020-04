Bauprojekt in Krefeld : Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Oppum ist fertig

Bauprojekt in Krefeld

Krefeld Vier Bäume, Eiche Quercus Bicolor, sind auf dem südlichen Vorplatz des Oppumer Bahnhofs gepflanzt worden. Damit ist das Neugestaltungsprojekt jetzt nach rund dreieinhalb Jahren abgeschlossen.

Die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes in Oppum auf der südlichen Seite der Gleise ist abgeschlossen. In dieser Woche wurden dort die noch fehlenden vier Bäume gesetzt. Dabei handelt es sich um die zweifarbige Eiche Quercus Bicolor. Die Baumsorte gilt als besonders robust und standsicher und sieht dabei auch noch hübsch aus: Die Blätter färben sich im Herbst leuchtend orange.

Über die Fertigstellung des Projekts freut sich der Oppumer CDU-Fraktionssprecher Thilo Forkel. Er war vor rund dreieinhalb Jahren mit einem Antrag an die Bezirksvertretung Oppum-Linn Ideengeber für die Sanierung gewesen. „Ich hatte schon eine Anfrage an die Verwaltung fertig, wann die Bäume endlich gepflanzt werden und bin hoch erfreut, weil die Maßnahme jetzt zu einem positiven Abschluss gekommen ist. Der Vorplatz ist jetzt in einem hervorragenden Zustand und sehr attraktiv.