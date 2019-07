Aus den Stadtteilen : Die Uerdinger Kirmes wird Sonntag eröffnet

Am Sonntag, 22. Juli, eröffnet Jürgen Hengst die Kirmes. Foto: Mark Mocnik

Uerdingen Die Anwohner der Rheinstadt freuen sich auf die Kirmes. Am Samstag, 21. Juli, startet das Spektakel um 14 Uhr auf dem historischen Marktplatz in Uerdingen. Anders als im Vorbericht erwähnt, wird Bezirksvorsteher Jürgen Hengst die Kirmes traditionell erst einen Tag später, am Sonntag, 22. Juli, eröffnen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken