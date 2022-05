Aus den Krefelder Schulen : Sanitäranlagen an zwei Grundschulen saniert

Tabita, John, Paulina und Felix (v.l.) übernehmen den Toilettendienst nach der Sanierung an der Paul-Gerhardt-Schule. Foto: Stadt Krefeld

Krefeld Sanierte Toiletten gibt es jetzt an der Paul-Gerhardt-Schule in Uerdingen und an der Grundschule an der Burg in Hüls. Auch die Leitungen wurden erneuert.

(RP) Die in die Jahre gekommenen WC-Anlagen der Paul-Gerhardt-Schule in Uerdingen und der Grundschule an der Burg in Hüls wurden saniert und kürzlich wieder in Betrieb genommen. Das teilte die Stadt jetzt mit.

Sichtbar sind die neuen Fliesen und Kabinen, unsichtbar ist die weitgehende Erneuerung der Leitungsnetze. Beschädigungen im Kanalnetz und eine unzeitgemäße Dimensionierung der Trinkwasserleitungen erforderten an beiden Standorten tiefe Eingriffe in die Bausubstanz. Die Maßnahmen an der Uerdinger Paul-Gerhardt-Schule umfasste die Sanierung der WC-Anlagen im Pavillon mit insgesamt 28 Quadratmetern, das WC-Gebäude auf dem Schulhof mit insgesamt 62 Quadratmetern sowie zwei Lehrer-WCs im Hauptgebäude. Während der Bauarbeiten wurde ein erheblicher, zusätzlicher Sanierungsbedarf festgestellt, der eine Anpassung der Baustellenplanung notwendig machte. Im Pavillon wurde eine Fachfirma mit einer Schadstoffsanierung beauftragt, der Dachstuhl auf dem WC-Gebäude musste in Gänze erneuert werden. Im Pavillon und in den Lehrer-WCs wurden notwendige Sanitär- und Fliesenarbeiten durchgeführt. Außerdem wurde ein Behinderten-WC ergänzt.

„Weil die Toiletten im Zeitraum der verlängerten Bauphase nicht genutzt werden konnten, errichtete das ZGM auf dem Schulhof für alle Kinder eine Container-WC-Lösung“, erklärt Schulleiterin Gabi Hötter. „Das war eine belastende Zeit für uns, aber es hat sich gelohnt, denn die Freude über die wunderschönen neuen Sanitäranlagen ist riesig und andauernd.“ Die Schule hat dafür nun auch einen „Klodienst“ eingerichtet. In der ersten großen Pause betreuen die Drittklässler die neuen Anlagen, in der zweiten großen Pause passen die Viertklässler darauf auf, dass die Kinder die Toiletten sauber verlassen. Tabita und Felix erklären: „Das neue Klo ist so schön und sauber. Wir wünschen uns, dass das auch so bleibt.“ Die Kosten für die gesamten Maßnahmen in der Uerdinger Schule betrugen rund 630.000 Euro.