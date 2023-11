Kabarett in der Michaelskirche Krefeld Poetischer Abend mit Hanns Dieter Hüschs Tochter

Auch so kann man Loriots Geburtstag feiern: Am Abend von dessen Hundertstem erlebten rund 220 Besucherinnen und Besucher in der Uerdinger Michaelskirche einen Abend voller feinsinnigem Humor und kritischer Analysen - mit Texten von Hanns Dieter Hüsch. Loriot hätte es gefallen, das Publikum war begeistert. Denn es war ein sehr persönlicher Abend: Hüschs Tochter Anna Hüsch-Kraus interpretierte Texte. Dabei plauderte sie auch aus persönlichen Erinnerungen an das Leben mit dem berühmten Vater. m Flügel und mit Gesang unterstütze sie der Kabarettist Nicolas Evertsbusch. Viele Lieder, die der berühmte Niederrheiner getextet und auch vertont hatte, waren dem Publikum bekannt. Augenzwinkernd merkte seine Tochter an, dass Vater Hüsch nie irgendetwas in Noten gefasst habe. Evertsbusch hat nach alten Tonaufnahmen die Arrangements erstellt und ausdrucksvoll zu Gehör gebracht. Das Publikum war von den Darbietungen des Duos begeistert.