Aus den Stadtteilen : Die Tafel verteilt 16 Tonnen Essen am Tag

Sie haben buchstäblich alle Hände voll zu tun: Die Teams der Krefelder Tafel im Bockumer Bockumer Bunker. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Sammlung von Lebensmittelspenden und deren Weitergabe sind eine logistische Meisterleistung. Je näher die Adventszeit rückt, desto intensiver muss bei der Krefelder Tafel gearbeitet werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jamie Duponcheel

Mit der Versorgung von 5000 Bedürftigen und einem Volumen von 16 Tonnen Lebensmittel leistet die Krefelder Tafel täglich eine logistische Höchstarbeit. Dreh- und Angelpunkt der Lebensmittelanlieferung, -sortierung und -ausgabe ist die Bunkeranlage in Bockum an der Friedrich-Ebert-Straße Ecke Schönwasserstraße. Die zukünftige Ausgestaltung und Nutzung des Betonbaus, indem die Tafel schon seit fast 20 Jahren ihr Logistikzentrum hat, ist immer noch weitestgehend offen. Neue Investoren haben zwar Interesse angemeldet, dennoch steht ein Verkauf bislang aus. Auch ein ökologisches Nutzungskonzept für die Anlage steht momentan im Raum der Verkaufsgespräche.

Die Tafeln in Deutschland bekommen eine zunehmend wachsende Bedeutung. Deutschlandweit sind sie mit rund 1.000 Zweigstellen in fast jeder Region aktiv. In Krefeld allein werden 5.000 Bedürftige regelmäßig versorgt. Dies in spricht in etwa der Einwohnerzahl der Stadtteile Traar und des Hülser Bergs zusammengenommen. Logistisches Kernstück der Arbeit der Krefelder Tafel ist die Bockumer Bunkeranlage. „Gerade die zentrale Lage im Stadtgebiet und die große Lagerfläche machen den Bunker für unsere Arbeit ideal. Ein weiterer entscheidender Punkt sind die geringen Kühlkosten, die wir haben. Wir haben uns auch nach Alternativen umgeschaut, jedoch sind diese für uns nicht finanzierbar. Daher wollen wir auch in Zukunft im Bunker bleiben“, erklärt der Leiter der Krefelder Tafel, Hansgeorg Rehbein. Die Tafel, die sich allein aus Geld- und Sachspenden finanziert, nutzt die Räumlichkeiten, um gespendete Lebensmittel zentral zu sammeln, ihre Brauchbarkeit zu überprüfen und sie an ihre sieben Ausgabestellen weiterzuleiten, dies erledigen 30 ehrenamtliche Mitarbeiter der Organisation. Außerdem organisiert die Tafel benachbarten Pfarrheim der Herz Jesu Gemeinde einen Mittagstisch, wo rund 80 Bedürftige eine warme Mahlzeit erhalten. Gerade die Nähe zum Bockumer Bunker macht die Organisation dieser Essensausgabe leicht.

Info Wie man bei der Tafel mitarbeiten kann Personen, die bei der Tafel mitwirken möchten, können sich telefonisch unter der Rufnummer 02151/538898 melden. Das Büro der Wohltätigkeitsorganisation ist unter der Woche von 9.00 bis 12.00 Uhr geöffnet.

Die Anlage, welche sich in städtischen und im Bundesbesitz befindet, soll an einen privaten Investor verkauft werden, nachdem sich die Sanierungsbedürftigkeit des Gebäudekomplexes herausgestellt hat. Neben der kommerziellen Nutzung des Baus soll die Tafel weiterhin ihr Logistikzentrum im Bunker beibehalten können, dies ist städtischerseits eine Bedingung für den Verkauf. Interessierte Investoren hat es bereits gegeben. Die Verwaltung trat sogar schon mit dem Nutzungskonzept eines vielversprechenden Investors an die Öffentlichkeit, jedoch wurde der Kauf nicht abgeschlossen: Unter anderem war die Beteiligung der Tafel an den Umbaukosten ein strittiges und nicht zu lösendes Problem.

Laut Auskunft der Tafel sollen weitere Investoren momentan im Gespräch sein. Welche konkreten Käufer in Betracht kommen, bleibt auf Nachfrage im Unklaren. Einer der Investoren hat laut Auskunft der Wohltätigkeitsorganisation ein ökologisches Nutzungskonzept der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA), die den Bundesbesitz verwaltet, vorgelegt. Dessen Ausformulierung steht zum jetzigen Zeitpunkt noch aus. „Wir erhalten von Seiten der Politik viel Rückenwind bei dem Verkauf und unserem Verbleib im Bunker. Dennoch hoffen wir, dass die Verkaufsgespräche zu einem baldigen und positiven Ende kommen“, sagt Hansgeorg Rehbein.