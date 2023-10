Alarmanlage eingebaut Die SWK-KRuiser gehen im Oktober wieder an den Start

Vandalismus und Diebstahl von Bauteilen zwangen die SWK dazu, ihre Elektroroller, die SWK-KRuiser, im Frühsommer aus dem Verkehr zu ziehen. Pünktlich zum Start des goldenen Oktobers gehen die beliebten Roller jetzt aber wieder an den Start. Ab Montag, 9. Oktober, sind sie wieder auf Krefelds Straßen zu finden und können ausgeliehen werden. Neben dem Bestellen von Ersatzteilen zur Wiederherstellung der E-Roller, entwickelte die SWK unter anderem gemeinsam mit dem Hersteller einen akustischen Alarm, der bei unsachgemäßer Benutzung des Fahrzeugs ertönt, und eine verstärkte Sitzbank, die die Akkus jetzt besser schützen soll. Diese Maßnahmen wurden in den vergangenen Wochen eingebaut, so dass die KRuiser jetzt wieder zur Verfügung stehen. Lieferschwierigkeiten führten dazu, dass sich die Rückkehr der Fahrzeuge etwas verzögerte, denn eigentlich war geplant, schon gegen Ende des Sommers wieder fahrbereite Elektroroller anbieten zu können. Bis in den Dezember hinein können die schicken Roller nun ausgeliehen werden, um bequem durch Krefeld zu fahren. Gerade vor dem Hintergrund der umfangreichen Bauarbeiten am Hauptbahnhof und der damit verbundenen Umleitungen eine smarte Alternative, um an sein Ziel zu kommen. „Wir sind froh, dass sich die Arbeit der letzten Monate ausgezahlt hat und wir jetzt noch in diesem Jahr unsere Nutzer auf unseren roten Flitzern willkommen heißen können“, sagt Guido Stilling, Geschäftsführer der SWK-Mobil.