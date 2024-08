Pilotprojekt in der Südstadt Zehn Jahre Samtweberei – eine Krefelder Erfolgsgeschichte

Das Herz der Alten Samtweberei sind die Ehrenamtlichen, die nicht nur aus dem Gebäude selbst, sondern auch aus der Nachbarschaft kommen. Dietmar Meinel gehört zu ihnen. Er wohnt seit einem Jahr in Krefeld und ist an den Alexanderplatz gezogen. In der Samtweberei hat er die ersten sozialen Kontakte geknüpft und sich so Stück für Stück in Krefeld zuhause gefühlt. Inzwischen ist er selbst ehrenamtlich im Vorstand der Nachbarschaftsstiftung aktiv, die sich 2021 gründete. Sie unterstützt einen angestellten Ehrenamtskoordinator, der in Teilzeit freiwillige Helfer und anstehende Projekte zusammenbringt.