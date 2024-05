Am Uerdinger Rheinufer Die Strandbar an der Rhine Side ist eröffnet

Dass die Seidenstadt einen attraktiven Strand hat, ist längst kein Geheimtipp mehr. In den warmen Monaten wird das Rheinufer in Uerdingen seit einigen Jahren zur chilligen Spaßmeile. Pünktlich vor Pfingsten hat Krefelds beliebte Strandbar am Flussufer am Mittwochnachmittag ihren Betrieb aufgenommen.