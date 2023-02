Umfrage der IHK Mittlerer Niederrhein und der IHK Düsseldorf Die Stimmung in der Wirtschaft steigt

In der Tat sind die Zahlen beein­druckend. 74,8 Prozent der Unter­nehmen planen Investitionen in Eu­roland (2019: 65,5%). Weitere 17,5 Prozent wollen in Resteuropa (ohne UK) investieren (2019: 10,3%). Das zeigt: Die Resilienz gegen Einflüs­se von Außen steht bei den Unter­nehmen sehr hoch auf der Agenda. Umso verwirrender scheint zunächst, dass die Bereitschaft von Industrie und Handel, in Umwelt- und Klima­schutz zu investieren, seit Herbst rückläufig ist (22,2 %, Herbst noch 27,5%). „Das ist aber eine Entwick­lung auf hohem Niveau. Im langjäh­rigen Trend sind das immer noch sehr hohe Zahlen. Viele Unternehmen haben aber auch festgestellt, dass die Anlagen, wie beispielsweise Photovoltaik, schlicht nicht ver­fügbar sind. Außerdem gibt es in der aktuellen Unsicherheit einen generellen Trend auf Sicht zu fah­ren, wie man so schön sagt“, erläu­tert Berghausen, fügt aber hinzu: „Wir raten den Unternehmen weiter­hin, in diesem Bereich zu investie­ren. Einerseits gibt es viele För­dermittel von Bund, Land und Kommu­nen. Andererseits amortisieren sich diese Investitionen meist sehr gut. Sie erhöhen die Sicherheit und die Resilienz für Krisen.“ Ein Lob für die Entwicklung der vergangenen Monate zollt Steinmetz: „Wir begleiten die Handlungen der Regierung traditio­nell ja durchaus kritisch. Aber ich muss sagen: Die Maßnahmen zur Si­cherung der Gasversorgung, auch un­terschiedliche Rettungsschirme, ha­ben gut funktioniert. Die Politik hat hier wirklich gut und ent­schlossen agiert“, betont der Hauptgeschäftsführer.