Aidshilfe übernimmt HIV-Tests : Aids-Koordinator fehlt im Gesundheitsamt

Krefeld Nach dem Ausscheiden von Harriet Fischer Ende April ist die Stelle im Krefelder Gesundheitsamt unbesetzt.

Krefeld hat derzeit keinen Aids-Koordinator. Die Nachfolge von Harriet Fischer, die Ende April in den vorzeitigen Ruhestand ging, ist weiter ungeklärt. Ein Nachfolger werde derzeit gesucht, teilt die Stadt auf Anfrage unserer Zeitung mit und verweist auf die Aids-Hilfe, die derzeit Ansprechpartner in diesem Bereich sei.

Dass dem so ist, merkten die Mitarbeiter des gemeinnützigen Vereins, als nach dem Abschied von Fischer die Zahl der Personen, die einen HIV-Schnelltest machen wollten, plötzlich zunahm. Sie kamen zu den bei der Stadt üblichen Zeiten zur Beratungsstelle an der Rheinstraße, da man sie vom Gesundheitsamt an die Aids-Hilfe verwiesen hatte, ohne dies zuvor mit dem Verein abzusprechen.