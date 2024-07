Verwechslungsgeschichte über zwei Wohnungen Die Stadt zahlt „horrende Nebenkosten“

Der Stoff ist für eine passable Verwechslungskomödie geeignet. Doch er droht eher als tragische Geschichte zu enden. An der Hülser Straße leben Personen seit Jahren in den falschen Wohnungen. Eine Wohnung gehört einer Frau, die andere dem Krefelder Oberbürgermeister-Kandidaten der CDU, Timo Kühn. Er hat zwei seiner fünf Wohnungen im Gebäude an die Stadt Krefeld zur Unterbringung von Flüchtlingen vermietet. Eine davon gehört aber laut Grundbuch erwähnter Frau und nicht ihm. Dafür befinden sich wiederum die vier Wände, in denen die Frau lebt, laut Grundbuch im Eigentum von Timo Kühn. (wir berichteten). Der Irrtum wurde nach einem Wechsel der Hausverwaltung bekannt. Die schickte nämlich die Nebenkostenabrechnungen an die im Grundbuch eingetragenen Eigentümer. So sollte also die Frau die Ausgaben für Gas, Wasser und anderes für die fünfköpfige Familie des Vermieters Kühn zahlen. Und da eine stattliche Nachzahlung fällig war, nahmen die Dinge ihren Lauf.