Nagetiere verursachen Schäden Die Stadt will Jagd auf Nutrias ausweiten

Krefeld · An vielen Wasserflächen in Krefeld sind Nutrias zu finden. Besonders an den Niepkuhlen jedoch werden die großen Nager, die sich hauptsächlich von Pflanzen in und am Wasser ernähren, zum Problem. Deswegen sollen sie bald intensiver bejagt werden.

15.10.2023, 14:52 Uhr

Familie Nutria aus dem Uerdinger Stadtpark. Sie lockte vor einiger Zeit zahlreiche Besucher in den Park. Foto: Bärbel Kleinelsen

Von Bärbel Kleinelsen Redakteurin in Krefeld

Sie haben einen plumpen Körper, orange Nagezähne und einen bis zu 45 Zentimeter langen Schwanz. Nutrias, auch Biberratten genannt, sind in Krefeld an vielen Gewässern anzutreffen. Die bis zu 65 Zentimeter langen Tiere, die um die zehn Kilo schwer werden können, ernähren sich nicht nur von Pflanzen im und am Wasser, sie bauen ihre Höhlen auch gerne im Uferbereich, sodass sie durch ihren Lebensstil nicht unerhebliche Schäden anrichten. Die Stadt Krefeld wird deswegen die Reduzierung der Nutria-Population stärker vorantreiben.