Krefelder Erholungsgebiet Elfrather See : Bürger-Information zum Surf-Park

Wellenreiter aus der gesamten Region freuen sich auf die Eröffnung des Surf-Parks in Krefeld. Foto: dpa/Karlotta Ehrenberg

Krefeld Am Dienstag, 29. September, können sich Interessierte über die Planungen rund um den Elfrather See informieren. Die Stadt lädt dazu in die Räumlichkeiten der Entsorgungsgesellschaft an der Parkstraße in Uerdingen ein.