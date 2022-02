Alternatives Leben in Krefeld : Solidarische Landwirtschaft im Wandel

Die Mitglieder der Solidarischen Landwirtschaft Krefeld vermissen die gemeinsamen Events, die für die Gemeinschaft wichtig sind. Foto: Christina Ziem

Krefeld Die anfängliche Euphorie ist verflogen und die Warteliste nicht mehr lang. Vier Jahre nach Gründung des Vereins „Lebendige Erde Krefeld“ setzen die Verantwortlichen nun bei der Mitgliedersuche auf Siedler statt Pioniere.

Seit rund vier Jahren gibt es den Verein „Lebendige Erde Krefeld“, der die Solidarische Landwirtschaft Krefeld (Solawi) betreibt. 300 Ernteteiler haben dabei Anteile und zahlen einen monatlich konstanten Betrag an zwei Landwirte aus Krefeld und Schwalmtal (wir berichteten). Dafür erhalten sie anteilig die Erträge, die auf den Äckern erzielt werden. Die Felder werden dabei ohne Einsatz von Kunstdünger, Pflanzenschutz oder ähnliche Zusätze bewirtschaftet. Jetzt jedoch ist der Reiz des Neuen verflogen und der Verein im Wandel. Gab es anfangs eine lange Warteliste, so ergaben sich für das jeweils am 1. Februar beginnende Erntejahr zunächst Probleme, die Anzahl der Ernteteiler voll zu bekommen.

„Wir hatten relativ viele Kündigungen in diesem Jahr. Das hat mich zunächst schockiert. Ich habe darum selbst bei denen, die uns verlassen wollen, angerufen, mit rund 20 Menschen gesprochen, und bin seitdem beruhigt. Die Gründe sind fast durch die Bank, was ich ‚profan‘ nenne. Also Umzug, veränderte Lebenssituation und dergleichen. Es ist keine Unzufriedenheit mit unserem Angebot“, sagt Malte Wegner, einer der beiden Landwirte und vom ersten Tag an dabei.

Info Was ist Solidarische Landwirtschaft? Wer Informationen zur Solidarischen Landwirtschaft, auch zum solidarischen System und dem Bietersystem sucht, der wird auf www.lebendige-erde-krefeld.de fündig. Hier gibt es auch die Möglichkeit, sich unter dem Punkt „Mitmachen“ und dann „Solawista werden“ als Interessent einzutragen. Wichtig: diese Eintragung ist unverbindlich. Werden Plätze frei, dann telefonieren die Verantwortlichen zunächst mit den Interessenten und erfragen, ob das Interesse weiter besteht. Es folgt eine Infoveranstaltung und erst mit dem Eintritt in den Verein erfolgt eine Verbindlichkeit.

Darüber hinaus spiele ein anderer Effekt eine Rolle. „Die Solidarische Landwirtschaft ist ein sehr anderer Ansatz, als herkömmliche Landwirtschaft. Die Menschen, die so einen Verein ins Leben rufen, sind ein besonderer Schlag. So eine Art Pioniere, Gründertypen. Aber es liegt in ihrer Natur, sich nach einiger Zeit wieder neu zu orientieren. Es folgt dann eine andere Art Menschen, die dann den Normalbetrieb übernehmen. Will man es in eine Formel, einen Vergleich, packen, kann man plakativ sagen: Auf Pioniere folgen Siedler. Diesen Prozess erleben wir derzeit auch ein bisschen“, sagt er.

Für ihn spielt auch die Pandemie eine große Rolle. „Wir sind generell gut durch die Krise gekommen. Aber das Gemeinschaftsgefühl, das bei uns eigentlich immer wichtig war, kommt momentan naturgemäß zu kurz. Gemeinsame Feiern, gemeinsame Ernte-Events, Ackerführungen und so weiter gibt es seit zwei Jahren nicht mehr. Und auch mir fehlt das extrem“, erzählt der 45-Jährige.

Dem stimmen auch Mitglieder von Vorstand und Rat des dahinter stehenden Vereins zu. Roxanne Motté, langjähriges Mitglied im Vorstand, sieht ähnliche Gründe. „Der Gemeinschaftsaspekt ist bei uns sehr wichtig. Das ist im Prinzip, was uns vor allem von einer Biokiste oder dergleichen unterscheidet“, sagt sie. Darum sei es wichtig, bald wieder solche Ereignisse zurückzubekommen. „Allerdings ist uns wichtig, dass wir dabei den Infektionsschutz beachten und strenge Regeln einhalten. Wir hatten ein paar Mitglieder, die das kritisiert haben, haben hier aber klare Kante gezeigt“, betont Julia Müller. Sie ist Mitglied des Rates, eines zweiten Gremiums im Verein, in dem viele Entschlüsse vorbereitend diskutiert und eingebracht werden.

„Wir wollen solidarisch sein. Dabei erstreckt sich die Solidarität auf alle Bereiche. Untereinander, aber auch mit der Gesellschaft“, betont Motté. Die Möglichkeit, kurzfristig Mitglied zu werden, sei so groß wie selten. „Unsere Warteliste ist relativ leer. Wer sich für solidarische Landwirtschaft interessiert, der sollte sich eintragen“, sagt sie weiter. Aber sie mahnt auch: „Man sollte sich aber überlegen, ob man der Typ dafür ist. Es ist kein Supermarkt. Man bekommt die Dinge, die eben reif sind. Das bedingt ein verändertes Einkaufs- und Kochverhalten. Ich selbst habe durch die Solawi unglaublich viele neue Rezepte kennengelernt. Und im Zweifel geht fast alles als Tacco, Sommer- oder Winterrolle oder Burger“, erzählt das Vorstandsmitglied schmunzelnd. „Oder als Ofengemüse“, fügt Müller augenzwinkernd hinzu.

Für Motté ist es schade, dass die Solawi weithin als Vergnügen für Besserverdiener angesehen wird. „Mit Aldi-Preisen können wir nicht mithalten. Aber ich habe es mal durchgerechnet und wir sind im Schnitt günstiger als ein Bio-Supermarkt“, erzählt Wegner und Motté führt aus: „Ich würde mir wünschen, dass das Solidarische in unsrem Denken mehr wahrgenommen wird. Wer die rechnerischen Beiträge nicht leisten kann, der zahlt halt weniger. Diejenigen, die es können, kommen dafür auf und zahlen dann mehr. Ich hätte gern ein viel breiteres Spektrum unter den Mitgliedern“, sagt sie.