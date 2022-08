An der Lange Straße/Alte Krefelder Straße : Skatepark Rundweg soll 2023 fertig sein

Krefeld Die Stadt stellte am Dienstagnachmittag die Umgestaltung der Skateanlage Lange Straße in Uerdingen vor. Federführend ist das Planungsbüro „Betonlandschaften“ aus Köln. Die Planer wollen im Sommer 2023 fertig sein.

Es ist ein bisschen wie eine Reise in einer Zeitmaschine. Genau vor drei Jahren trafen sich Skater mit Mitarbeitern der Stadt Krefeld auf der Anlage Lange Straße/Alte Krefelder Straße, genannt Rundweg. Thema war die Umgestaltung des beliebten Platzes für 230.000 Euro. Die Skater konnten ihre Wünsche und Ideen einbringen. Das war im Juni 2019. Am Dienstag nun gab es eine ähnliche Veranstaltung, und wieder konnten die Skater ihre Vorstellungen benennen. Diesmal jedoch soll der Umbau auch tatsächlich starten. Die Fördergelder sind bewilligt, die Experten rechnen mit einer Fertigstellung im Sommer 2023.

Die Freude über diese Neuigkeit ist den jungen Leuten, die sich bei gutem Wetter täglich auf dem Platz treffen, deutlich anzusehen. Überzeugen kann auch Planer James Dickerson vom Kölner Büro „Betonlandschaften“, das weltweit Skateparks umbaut und neu gestaltet. Auch Andrea Brönner vom Fachbereich Umwelt und Isabella Ashauer vom Bereich Planen und Bauen im Kommunalbetrieb Krefeld sehen den Prozess auf einem guten Weg, allerdings sei eine Steigerung der Kosten angesichts der derzeit angespannten Lage genauso wahrscheinlich wie Probleme, ausführende Betriebe zeitnah zu bekommen. Deswegen soll die Ausschreibung so schnell wie möglich, auf jeden Fall noch in diesem Jahr erfolgen.

Skatewettbewerb in Mönchengladbach : Diese Skater rollen beim Wettbewerb „Interskate 61“ an

So soll der neue Skatepark in Erkelenz aussehen

Planer stellen vor : So soll der neue Skatepark in Erkelenz aussehen

Variante Zwei ist eine Mischung aus den Plänen Eins und Drei, eine Kompromiss-Lösung sozusagen. Bei einer Abstimmung schneidet sie am schlechtesten ab. Mit großer Mehrheit entscheiden sich die Skater für die dritte Variante, die allein durch ihre Tiefe von 2,40 Meter mehr Herausforderung bietet. Allerdings gibt es auch eine Stelle, an der die Bowl nur 1,60 Meter in den Boden gebaut wird, um auch Anfängern den Einstieg zu ermöglichen.

Am Rande der Bowl sollen weitere Elemente wie eine Rail platziert werden. Dickerson verspricht: „Ihr könnt dann auch auf die Baustelle kommen und sagen, wo wir die Elemente aufstellen sollen.“ Auch der Rand der Bowl soll befahrbar sein. Der Planer betont, dass alle Betonelemente in Handarbeit erstellt würden und entsprechend arbeitsintensiv seien. Verzinkte Stangen als Abschlüsse der Kanten seien weniger pflegeintensiv und deswegen für öffentliche Anlagen gut geeignet.

Neben neuen Sitzelementen und Fahrradständern soll es auch eine Beleuchtung geben, die den Park wahrscheinlich bis 22 Uhr auch in der dunkleren Jahreszeit nutzbar macht. Ein Hip, eine oben abgeflachte Pyramide, an der Seite der Bowl, an der es bereits die Halfpipe gibt, soll für noch mehr Schwung und Fahrvergnügen sorgen. „Ich finde die Pläne sehr gut, auch, weil an Anfänger gedacht wurde“, sagt Skater Marcus Thieme.