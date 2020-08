Krefelder Kulturszene : Ländliches Idyll als Ferien-Nachklang zum Sinfoniekonzert-Auftakt

Krefeld Das erste Konzert der neuen Saison am Dienstag, 25. August, im Seidenweberhaus kombiniert zwei leuchtende Gestirne am Komponistenhimmel. Es beginnt um 20 Uhr.

Vier Abende gestalten die Sinfoniker in der kommenden Woche in Krefeld und Mönchengladbach. Das 1. Sinfoniekonzert der neuen Saison kombiniert zwei leuchtende Gestirne am Komponistenhimmel. Mit großer Pracht, berückender Virtuosität, aber auch einem Quantum Melancholie geht es am Dienstag im Seidenweberhaus los mit der Sinfonia Concertante Es-Dur von Mozart. „Wir wollen das Stück so spielen, wie sich Mozart in seiner Zeit das vorgestellt hat“, erläutert Kütson. Was zum Beispiel bedeutet, dass nicht zwei Solisten von auswärts gebucht wurden, sondern zwei Stimmführer der Sinfoniker die konzertanten Solopartien spielen: Konzertmeister Philipp Wenger tauscht sich dabei eng mit seinem Kollegen an der Viola, Solobratscher Albert Hametoff, aus.