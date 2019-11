Besonderer Weihnachtsmarkt

Am 7.Dezember findet am Platz an der alten Kirche wieder ein "besonderer Weihnachtsmarkt" statt. Doch was ist so besonders an ihm? Er ist nicht kommerziell orientiert. Etwa 80 soziale, gemeinnützige und karitative Organisationen und Gruppen sind hier vertreten. Der Erlös der Aussteller fließt wohltätigen Zwecken zu. In diesem Jahr feiert der Markt schon sein 30-Jähriges.