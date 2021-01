Kostenpflichtiger Inhalt: Aus den Krefelder Stadtteilen : Arbeiten im Sollbrüggenpark beginnen

Die Arbeiten am Weiher im Sollbrüggenpark beginnen in der kommenden Woche. Foto: Bärbel Kleinelsen

Endlich ist es soweit. In der kommenden Woche werden die Arbeiten im Sollbrüggenpark beginnen. Die Sanierung des Gewässers ist in drei Abschnitte unterteilt. Die Baustelle wird am östlichen Rand des Parks eingerichtet.