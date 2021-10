Kulturgut aus der Steinzeit : Die rheinische Hacke - ein Bericht aus dem Garten

Die rheinische Hacke - ein Kulturgut. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Unerwartete Begegnung: Ein Werkzeug lädt ein zu einer Zeitreise. Die Rheinische Hacke ist ein tolles Kunststück und uraltes Kulturgut. Eigentlich gehört sie gerahmt und ins Wohnzimmer an die Wand gehängt.

Vor dieser Geschichte muss man warnen. Sie hat vermutlich keinen sittlichen Nährwert. Sie ist wie alle zweitbesten Geschichten erzählt aus Übermut; nur die besten sind aus Notwendigkeit niedergeschrieben, weil es nur so vorangeht mit der Welt. Die Last dieser Bedeutung schleppen wir jetzt und hier nicht mit uns herum, denn es geht um ein Werkzeug aus dem Garten. Ein Werkzeug freilich, dass – als ich es das erste Mal bewusst sah – ganz und gar überraschende Gefühle geweckt hat: Ehrfurcht zum Beispiel. Und das Gefühl, etwas Schönes zu sehen. Am Ende denkt man – die Hacke in den Händen – über die Kunst und das Leben nach. Das ist die Stelle, an der ein guter Freund sanft sagen müsste: Bist du sicher? Geht’s dir gut? Sollen wir reden?

Das erste Mal sah ich eine Rheinische Hacke bewusst im Garten und in den Händen von Günter Göbels. Träger des Rheinlandtalers, als gelernter Patroneur engagiert im Haus der Seidenkultur, engagiert auch im Naturschutz und der Mann, der mit seinem Garten beweist, dass das Auenland auch eine Adresse in Krefeld hat.

Info Die neolithische Revolution Der Begriff Neolithikum setzt sich aus den griechischen Wörtern neos für neu, jung und lithos für Stein zusammen – daraus wird Jungsteinzeit. Das Fachwort hat der britische Archäologe John Lubbock 1865 geprägt; er unterschied die Altsteinzeit, in der der Mensch Jäger und Sammler war, und die Sesshaftwerdung in der Jungsteinzeit. Diese „neolithische Revolution beginnt in Vorderasien um 9000 vor Christus, in Europa um 6000 vor Christus. Das Neolithikum brachte zahlreiche Werkzeuge und Kulturgüter hervor, die bis heute genutzt werden: Meißel, Pfeilspitzen, Hammer, Spitzhacken, immer aufwendigere Schmuckstücke wie Amulette. Auch das Brennen von Ton wurde in dieser Phase entdeckt.

Die Hacke also: Sie hatte sofort und unmissverständlich etwas Archaisches, etwas Ehrfurchteinflößendes an sich, und Ehrfurcht ist die Mutter der Schönheit. Die Länge des Eschenstiels, dieser flache, scharfe, schmale Metallzahn, der in leicht spitzem Winkel zurück zum Körper des Hackenden zeigt. Seltsamerweise war der erste Impuls nicht: „Eine Hacke ist zum Hacken da“, sondern: „Einrahmen und an die Wand hängen.“ Diese Hacke war – schön. Wandert man jahrzehntelang durch Museen, um dann im Garten von Günter Goebels eine Hacke schön zu finden?

Man hat das Gefühl, das Wissen um diese Hacke lange in sich zu tragen: Gerade so, als sei dieses Ding Teil deiner DNA. Es gibt die Rheinische Hacke mit schmalem Blatt, das gut ist für schwere Böden; es gibt die Bamberger oder Kitzinger Hacken, die breiter sind und gut für Sandböden; es gibt Hacken in allen möglichen Formen, bis hin zu der eines Blattes, das nach vorn spitz zuläuft und mit dem man wunderbare Linien in den Boden ziehen oder Unkraut den Garaus machen kann. Schon klar, auch Löwenzahn ist ein Schöpfungsbrüderchen, aber wo er nicht hingehört, gehört er nicht hin.

Diese Rekonstruktion einer urzeitlichen Hacke ist in der Sammlung des Seminars für Ur- und Frühgeschichte der Georg-August-Universität Göttingen zu besichtigen. Foto: Georg-August-Universität Göttingen/Marie Vaupel / Alexander Seidler

Den Hacken gemein ist dieser leicht spitze Winkel des Blattes im Verhältnis zum Stiel, vergleichbar mit einer Hand, deren Finger, eng aneinanderliegend, in unnatürlicher Bewegung zum Körper zurückzeigen. Wer je mit diese Hacke gewerkelt hat, weiß: Dieser Winkel bewirkt, dass sich die Hacke bei leichtem Zug fast von allein in den Boden frisst, leichter, als bei einem reinen rechten Winkel.

Fängt man an, im Internet zu suchen, gibt „Hacke“ oder „Rheinische Hacke“ ein, stößt man auf eine Million Fotos von Hacken und irgendwann auf ein entscheidendes Stichwort: „Hacke Jungsteinzeit“. Plötzlich fluten Bilder und Erinnerungen das Hirn, Bilder von Hacken aus grauer Vorzeit. Hacken aus Hornteilen oder Ästen, zusammengeschnürt, mit Baumpech verklebt. Bilder, die man seit der Kindheit in Schulbüchern gesehen hat, in kleinen Heimatmuseen, in großen Heimatmuseen, Abbildungen aus Germanien, aus dem Alten Ägypten – wo immer man hinkommt in Räume und Bücher über die früher Historie des Menschen, ist sie schon da: die rheinische Hacke. Und wie hat man kindlich gestaunt, als man die ersten Hacken sah: Gebaut mit Material, das man im Stadtwald findet!

Diese jungsteinzeitlichen Hacken an sich waren roh und doch nicht roh: Es war die Form, die so klar war, voller Eleganz und absolut notwendig. Wie elegant, das machen Zeichnungen von Landarbeitern aus dem alten Ägypten deutlich: Wie die Menschen erscheinen auch die Dinge veredelt zu dem, was notwendig zur Außenseite gehörte. Folgt man diesen Bildern, gab es keine Dicken im alten Ägypten und keine Dünnen, keine Großen und keine Kleinen. Männer wie Frauen erscheinen in konzentrierter Linienführung reduziert auf das Typische der Körperform, alle gleich groß, je als Mann und als Frau.

So ist es auch mit den Hacken-Darstellungen. Das Werkzeug, das am Boden Staub und Dreck frisst, ist in den Zeichnungen auf die Linien reduziert, die einst der Erfinder als raschen Entwurf in den Boden geritzt haben mag. Eine Ur-Idee: Wer immer im Universum darüber nachsinnt, wie ein Ding zur Bodenbearbeitung aussehen müsste, wird die Rheinische Hacke erfinden. Ob Marsianer oder Klingone: Wer Ackerbau betreibt, kommt an der Hacke nicht vorbei.

Es gibt eine ganze Reihe von Formen, die im Neolithikum erfunden wurden und bis heute in Gebrauch sind: Elementarformen der Kultur. Satteldach. Becher. Krug. Messer. Formen, die bis heute nur dem Material nach, aber nicht der Form nach überholt sind. Im Kraftfeld aus Hand, Verstand und Zweck würden diese Formen in Ewigkeit immer wieder genau so entstehen. Bei vielen Gegenständen machen wir es uns nicht mehr klar, wie alt ihre Form eigentlich ist und wie zeitlos.