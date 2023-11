Reihe „Recht interessant“ im Landgericht Die Probleme mit dem „letzten Willen“

Notar Goetze begann mit einer Einführung in die „Basics“ des Erbrechts und erklärte die Ausprägungen der „gesetzlichen Erbfolge“ in den vier primären Ordnungen: „Erste Ordnung“ bedeute die Kinder und Enkelkinder des Erblassers, die „zweite Ordnung“ umfasse auch noch lebende Eltern, Geschwister, Nichten und Neffen des Erblassers. In der „dritten Ordnung“ würden noch weitere Verwandte wie Großeltern, Onkel/Tante oder Cousinen mitberücksichtigt. Die Annahme „Ich als Ehegatte erbe alles“ sei falsch, so Goetze. Danach erläuterte er die verschiedenen Formen, in denen ein Erblasser seine Wünsche formulieren könne – als eigenhändiges (komplett handgeschriebenes und unterzeichnetes) Testament, als notarielles Testament, Erbvertrag, Verfügung von Todes wegen oder Vermächtnis und Pflichtteil. Dabei werde es „verzwickt“, wenn es sich um Patch-Work-Familienverhältnisse, Firmenanteile oder Auslandsbezüge handele, so Goetze. Schon mit diesen Ausführungen wurde den Zuhörern klar, wie komplex das Thema „Erben“ ist – und wie schwierig es ist, einen wirklich unanfechtbaren „letzten Willen“ zu formulieren.