Knast-Einrichtungshaus: Zwillingsschwestern sind Krefelds „Gesicht 2019“

Krefeld Bei einem ungewöhnlichen Wettbewerb über Krefelds außergewöhnlichstes Gesicht haben sich Zwillinge gegen 200 Bewerber durchgesetzt.

(RP) Die Zwillinge Julia und Jennifer Loosen haben sich am Samstag im Einrichtungshaus „Knast“ beim Wettbewerb um den Titel „Knast-Gesicht 2019“ gegen über 200 Bewerbern durchgesetzt und werden bald in einer Werbekampagne zu sehen sein.

Um überhaupt ins Finale zu gelangen, mussten die Teilnehmer im Vorfeld über ein Facebook-Posting ihre Bilder einsenden. Diejenigen mit den meisten „Likes“, insgesamt neun Personengruppen, konnten sich am Samstag vor der vierköpfigen Jury, bestehend aus Knast-Geschäftsführer Marc Fahrig, Modedesignerinnen Eva Brachten und Susanne Schuh sowie RP-Redakteurin Sabine Kricke, und dem Publikum präsentieren. Der Wettbewerb begann mit einem Fotoshooting, bei dem die Teilnehmer ihr Talent vor der Kamera unter Beweis stellen konnten. Auf dem „Catwalk“ liefen sie anschließend vor dem Publikum. Die Zuschauer hatten an diesem Tag ebenfalls eine besondere Rolle: Sie konnten als fünfte Jury-Stimme für ihren Favoriten abstimmen. Unter allen Teilnehmern wurde ein Warengutschein des Einrichtungshauses verlost. Am Ende konnten Julia und Jennifer Loosen aus Kevelaer die Experten von sich überzeugen. „Die Jury hat sich einstimmig für die Beiden entschieden“, sagte Fahrig. Der Walk sei stark gewesen und die Zwillinge seien trotzdem natürlich geblieben. „Wir können es kaum glauben“, sagte Julia. Auf die 22-Jährigen wartet nun eine große Werbekampagne für das Einrichtungshaus.