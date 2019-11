Neues Servicezentrum : Ostwallpassage nimmt Betrieb auf

Krefeld Als erstes Unternehmen haben die SWK die Passage bezogen. Nach einer Startphase ab dem 7. September wurde deren Servicecenter nun offiziell eröffnet. Eines der wichtigsten Neubauprojekte der City steht damit vor der Vollendung.

Sie ist eines der größten und wichtigsten Bauprojekte der Krefelder Innenstadt: die neue Ostwallpassage auf Höhe der Haltestelle Rheinstraße. Am Samstag wurde nun mit der feierlichen Eröffnung des neuen SWK-und GSAK-Servicecenters die Passage offiziell in Betrieb genommen und damit der erste Teil des Gebäudes voll nutzbar. Lange hatte es Probleme um das Objekt der Wohnstätte gegeben. Rechtsstreitigkeiten hatten für Verzögerungen im Baubetrieb und Mehrkosten gesorgt. Doch mit dem faktischen Einzug des Kundencenters des Versorgungsunternehmens am 7. September bestand der Bau eine erste Feuertaufe. Die offizielle Eröffnung erfolgte am Samstag.