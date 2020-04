Theater Krefeld : Samstags kommt das Kammerkonzert nach Hause

Krefeld Immer punkt 12 Uhr: Die Niederrheinischen Sinfoniker starten am 2. Mai mit einem Musikprogramm im Internet. Den Auftakt macht das Vitus-Quartett mit Dvoraks „Amerikanischem Streichquartett“.

(ped) Zuhause klingt Musik nur halb so schön wie im Konzertsaal. Das haben auch die Niederrheinischen Sinfoniker festgestellt, die seit Beginn der Coronakrise immer wieder mit musikalischen Grüßen aus dem Home-Office aufwarten und beweisen, dass die „ernste Musik“ ganz schön humorvoll sein kann. Künftig soll es aber wieder ein bisschen mehr Konzertflair geben. Am 2. Mai startet das Orchester ein neues Online-Format: Immer samstags um 12 Uhr stellen sie ein etwa halbstündiges Kammerkonzertvideo ins Netz.

Und auch das Publikum kann sich so vorstellen, das Hörerlebnis mit vielen Anderen gleichzeitig zu teilen. „Anders als bei den Homeoffice-Videos, bei denen sich jeder einzelne Musiker in seiner Wohnung filmt und der gemeinsame Rhythmus per „Knopf im Ohr“ gefunden wird, werden die neuen Kammerkonzertvideos von allen Beteiligten gemeinsam im Konzertsaal des Theaters aufgenommen – natürlich unter strenger Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln“, teilt Konzertdramaturgin Eva Ziegelhöfer mit. Das bedeutet eine akribische Vorbereitung, Proben- und Aufnahmeplanung, Termin- und Zutrittsabstimmung.