Die Polizei warnt Motordefekt: die neusten Tricks beim Diebstahl aus dem Auto

Es geht um die neusten Maschen der Betrüger: Mit einem Trick sind am Freitag. 1. Dezember, in Krefeld Unbekannte an das Portemonnaie ihres Opfers gelangt. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine 47-Jährige auf dem Parkplatz eines Supermarktes ihre Einkäufe ins Auto geladen und dann kurz den Einkaufswagen weggebracht. Als sie zum Pkw zurückkam, stand ein Mann davor und behauptete, dass sich unter dem Motor ein Ölfleck auf dem Parkplatz befinden würde.