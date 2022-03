Veranstaltungen in Krefeld : Generationswechsel bei der Gartenwelt

Info

Die Messe „Gartenwelt“, An der Rennbahn 4, öffnet am Freitag, 8. April, von 12 bis 18 Uhr und am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr.

Kinder bis 18 Jahre haben freien Eintritt. Angeleinte Hunde sind willkommen.

Die Tickets kosten zehn Euro und sind als Online-Tickets unter www.krefelder-gartenwelt.de zu bekommen.