Krefeld: Die Mediothek bietet noch bis September den Sommerleseclub an

Krefeld Die Halbzeit ist geschafft. Für kurzentschlossene Schüler der 5. und 6. Klassen sind aber noch immer Plätze frei.

Erfolgreich ist der Sommerleseclub in seine zwölfte Saison gestartet. Nun ist die Halbzeit vorbei und viele Bücher sind bereits gelesen. Trotzdem gibt es noch einige Plätze für Spätentschlossene, die erst jetzt an der Aktion teilnehmen können, die noch bis zum 1. September läuft. Schüler der 5. und 6. Klassen, aber auch Kinder im Alter von 10 bis 13 Jahren können sich am Leseförderungsprojekt der Mediothek beteiligen. Am 8. September gibt es für alle Teilnehmer ein großes Abschlussfest.