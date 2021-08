Wendige Flugmanöver in Krefelder Straßenschluchten : Tierschützer suchen Brutplätze: Die Mauersegler sind weg

Krefeld Die Nabu-Experten sprechen von einem pünktlichen Abflug des Sommervogels in die afrikanischen Winterquartiere. Nun sei ein günstiger Zeitpunkt, um den Tieren vor Ort zu helfen.

Den Städtern ist er durch seine wendigen Flugmanöver in unseren Straßenschluchten und durch seine hohen „sriii“-Rufe bekannt; zum Sommer gehört er wie Erdbeereis und Freibad: der Mauersegler. Doch bereits Anfang August läutet er das nahende Ende des Sommers und damit den jährlichen Vogelzug in die Winterquartiere ein. „Mit den Mauerseglern kann man fast den Kalender stellen - jedes Jahr um den 1. Mai kommen sie zu uns und um den 1. August fliegen sie wieder fort“, sagt Christian Chwallek, stellvertretender Vorsitzender beim Naturschutzbund Deutschland (Nabu) in NRW. Eine gigantische Flugleistung der an der sichelförmigen Silhouette am Himmel gut erkennbaren Vögel.