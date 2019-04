Baustelle Moerser Straße : Marcelli-Kreuzung ist jetzt offiziell freigegeben

Verberg Freude bei Bezirksvertretern und Bürgerverein.

„Fast hätten wir die Hoffnung verloren, wenn nicht eine Frau das Sagen im Tiefbauamt übernommen hätte“, sagte Bezirksvorsteher Wolfgang Merkel anlässlich der offiziellen Freigabe der Marcelli-Kreuzung nach monatelangen Bauarbeiten. Die „Frau im Tiefbauamt“, die den Umbau der Kreuzung Moerser Straße/ Heyenbaumstraße/ Hökendyk pragmatisch anging und größer plante, als angedacht, heißt Monika Selke. Sie leitete das Tiefbauamt, bevor es teilweise dem Kommunalbetrieb zugeordnet wurde. Ihr Vorgänger hatte zuvor die Mitglieder von Bezirksvertretungen und Bürgerverein Verberg wegen der speziellen Statik der Kreuzung jahrelang vertröstet. Ein Bauvorhaben sei an dieser Stelle zu risikoreich, da unter der Kreuzung der Kanal verlaufe und sie damit zum Teil eine Brücke sei. Überdies gebe es keine Pläne zur Statik, habe es regelmäßig geheißen, erinnert sich Merkel.

Von allen statischen Problemen war keine Rede mehr, als Monika Selke die Leitung übernahm und kurzerhand sagte: „Wenn man das macht, dann richtig,“ So war auf einmal von einer eigenen Linksabbiegespur die Rede und von behindertengerecht ausgebauten Bushaltestellen. Tatsächlich ist alles so gekommen wie geplant. Und so freuen sich die Mitglieder der Bezirksvertretungen Ost und Nord, aber auch des Verberger Bürgervereins über eine modern gestaltete Kreuzung. Zur Feier des Tages spendierte „Marcelli“-Wirtin Inge Hansen allen Anwesenden Berliner Ballen. Auch sie ist froh, dass die Biergarten-Saison 2019 ohne Baustellen-Lärm starten kann.