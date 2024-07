Unter dem Ostwall in Krefeld Die magischen Geheimnisse im Limbus

Kaum kommt die futuristische Fassade mit ihren Metallplatten samt den gigantischen Zahnrädern und Antriebsriemen am Ostwall 237 in Krefeld in Sicht, ist es spürbar, wie die Spannung bei den 27 Kindern und Jugendlichen vom Kinderheim Kastanienhof samt ihren zehn Betreuern steigt. Die Vorfreude, was sie hinter der ebenfalls mystisch wirkenden Eingangstür vom Escape Center Limbus erwartet, ist förmlich greifbar.