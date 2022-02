Krefelder Kultur- und Denkmalausschuss : Die Linke fordert Gedenktafel für Zwangsarbeiter

Julia Suermondt sitzt für Die Linke im Kultur- und Denkmalausschuss Foto: Fabian Kamp

Krefeld Während des Zweiten Weltkriegs wurden Zwangsarbeiter namenlos verscharrt. Eine Tafel soll ihnen die Würde zurückgeben. Das Thema wird nun im Kultur- und Denkmalausschuss diskutiert.

Zu den dunklen Kapiteln des Nationalsozialismus gehört auch das Schicksal der Zwangsarbeiter. In den Kriegsjahren 1939 bis 1945 haben in Deutschland und den besetzten Gebieten mehr als zwölf Millionen Menschen Zwangsarbeit geleistet – viele waren Kriegsgefangene, vor allem aus der Sowjetunion, aber auch Männer, Frauen und Kinder in den KZ. Die meisten haben unter menschenverachtenden Bedingungen gelebt. Auf dem Neuen Jüdischen Friedhof sind vor 1945 Zwangsarbeiter aus der Sowjetunion begraben worden. Ihre Gräber tragen keine Namen, sie sind nicht einmal gekennzeichnet. Die Fraktion Die Linke hat den Antrag gestellt, am Eingang zum Neuen Jüdischen Friedhof an der Alten Gladbacher Straße eine Gedenktafel anzubringen.

„Die Gedenktafel soll an diese toten Zwangsarbeiter erinnern. Von der Krefelder Jüdischen Gemeinde gibt es bereits Zustimmung“, so Julia Suermondt, Sprecherin der Linken. Am Mittwoch, 16. Februar, wird der Kultur- und Denkmalausschuss darüber beraten.

Die NS-Dokumentationsstelle der Stadt unterstützt den Antrag zur Anbringung einer Gedenktafel auf dem Neuen Jüdischen Friedhof in vollem Maße. „Krefelds Geschichte zwischen 1939 und 1945 ist in hohem Maße von der Ausbeutung der ausländischen Arbeitskräfte im Rahmen von nationalsozialistischer Zwangsarbeit geprägt. Laut den letzten offiziellen Zählungen aus den Kriegsjahren 1943 bis 1945 wurden zwischen 11.500 und 15.000 Menschen vermerkt, die in Krefeld unter menschenverachtenden Umständen Sklavenarbeit verrichten mussten“, heißt es in der Stellungnahme der Verwaltung.

Bisher mangele es noch an einem breiten Bewusstsein für diesen Aspekt der nationalsozialistischen Verfolgung und Ausbeutung. Die Tafel würde den hier bisher „namenlos verscharrten Menschen einen Teil ihrer Würde zurückgeben und die Sichtbarkeit der Geschichte erhöhen“.

Sandra Franz, Leiterin der NS-Dokumentationsstelle, und ihr Team sind bereit, sich in den kommenden Wochen mit den Quellen aus dem Stadtarchiv auseinanderzusetzen und einen Text für eine Gedenktafel zu formulieren. Im Stadtarchiv werden Dokumente bewahrt, die Auskunft geben über die Namen der toten Zwangsarbeiter und den Zeitpunkt der Bestattungen.

Dem zweiten Teil des Antrags der Linken schließen sich die Historiker nicht an. Die Fraktion hat angeregt, eine Broschüre der Krefelder Geschichtswerkstatt aus dem Jahr 1994 neu aufzulegen, die an diese Gräber und die Zwangsarbeit in Krefeld erinnert. Die Antwort aus der NS-Dokumentationsstelle zeigt, dass das so einfach nicht ist. Denn in den vergangenen fast drei Jahrzehnten haben sich Geschichtsbewusstsein und Sprachgebrauch stark verändert.

„Eine unveränderte Neuauflage der 1994 erschienenen Ausgabe .Fremdarbeiterinnen und Fremdarbeiter in Krefeld 1939 bis 1945‘ in der Edition Billstein ist aus Sicht der NS-Dokumentationsstelle überdenkenswert. Während es sich bei der Publikation um eine sehr fundierte und gut ausgearbeitete Darstellung der Geschichte der Zwangsarbeit in Krefeld handelt, ist das Heft trotzdem überarbeitungsbedürftig. Sowohl hinsichtlich von Terminologie, als auch hinsichtlich genereller Forschungsergebnisse zur Geschichte der NS-Zwangsarbeit in Deutschland müssten hier über zwei Jahrzehnte Forschungsergebnisse eingearbeitet und ergänzt werden.“