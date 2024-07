Engagement im Sozialen und in der Politik Die Kümmerin Karin Späth feierte 75. Geburtstag

Sie hat den Ruf, eine Kümmerin zu sein, die ihren Worten auch Taten folgen lässt. Sie engagiert sich in der Kommunalpolitik und sozial. Die Oppumer Ratsfrau Karin Späth feierte am gestrigen Donnerstag ihren 75. Geburtstag. „Die Oppumer Ratsfrau hat stets ein offenes Ohr für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. Sie hört zu und findet gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat die besten Lösungen. Dafür wird sie nicht nur in Oppum geschätzt – ihr Engagement und ihre Hingabe zeichnen sie aus, wie wenig andere. Wenn man Termine mit Karin Späth in Oppum wahrnimmt, sollte man etwas mehr Zeit einplanen“, lobt SPD-Fraktionschef Benedikt Winzen seine Kollegin. Seit Jahrzehnten engagiert sich Karin Späth in Kommune und Kirche für Bedürftige. In den 1990-er Jahren begann dann ihr Engagement in ihrer Gemeinde bei der Betreuung von Obdachlosen. Ein tragischer Fall eines Kältetoten in einem Krefelder Winter war der Anstoß für etwas, das bis heute anhält. So ist sie Gründungsmitglied von Kallis Café, wo bis heute einmal im Monat sonntags ein Frühstück für Bedürftige angeboten wird. Besonders hervorzuheben ist die Organisation der 950-Jahrfeier des Stadtteils Oppum unter ihrer Leitung. Karin Späth ist seit 2014 direktgewähltes Ratsmitglied im Wahlkreis Oppum.