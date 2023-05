Neubau in Krefeld Die Kita „Weltentdecker“ bietet ab August Raum für 100 Kinder

„Die Gebäude sind zwar architektonisch gleich, aber durch die unterschiedlichen Herausforderungen und Geländegrößen an jedem Standort gibt es trotzdem sichtbare Unterschiede“, sagt Aleksandra Pawlowska. So ist die neue Kita im Stadtteil Benrad eine exakte Spiegelung der Hülser Kita an der Cäcilienstraße. Leider lässt sich auch die Inflation im Baubereich an den drei Projekten ablesen. Während die anderen beiden Kitas für jeweils rund sechs Millionen Euro entstanden sind, schlägt der Bau an der Randstraße mit etwa 8,1 Millionen Euro zu Buche.