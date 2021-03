Entscheidung im Krefelder Rat : Kita Weidenröschenweg wird trotz Fischelner Protest gebaut

Anwohnerinnen Anke Freis (l.) und Angela Otten auf dem künftigen Kita-Gelände, das jetzt noch als Spielwiese genutzt wird. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Rat hat am Mittwoch mit den Stimmen von SPD, Grüne und Linke dem Bau einer dreizügigen Kindertagesstätte in der Wildkräutersiedlung zugestimmt. Viele Anwohner lehnen den Bau ab und befürchten Unfälle. Die Straße sei zu eng für so viel Verkehr.

Von Bärbel Kleinelsen

Der Bau der Kindertagesstätte Weidenröschenweg ist beschlossene Sache. Insgesamt 32 Ratsmitglieder von SPD, Grüne, Linke und zwei Einzelvertreter sprachen sich angesichts des hohen Bedarfs an Kinderbetreuungsplätzen in Krefeld für eine dreizügige Einrichtung in der Fischelner Wildkräutersiedlung aus. Dagegen stimmten 22 Politiker von CDU, FDP und UWG. Sie vertraten auch die Meinung zahlreicher Anwohner, die Stimmen gegen den Bau einer Kita im Wohngebiet gesammelt hatten (wir berichteten). Die Gegner des Projekts befürchten verstärkten Verkehr und Parkplatzprobleme, da die Kinder von außerhalb in die Siedlung gebracht werden müssen. Einen Bedarf an Kita-Plätzen im umliegenden Wohngebiet gibt es nicht.

„In Krefeld fehlen rund 1.800 Kitaplätze. Das bedeutet, wir müssen bauen, bauen, bauen....“, erklärte SPD-Ratsherr Wolfgang Merkel in seiner Rede und appellierte an die kritischen Kollegen: „Natürlich kann man unterschiedlicher Meinung sein. Aber ich glaube, man kann sich auch einmal einen Ruck geben. Es geht doch nicht um Rechthaberei, es geht um die Kinder.“ CDU-Landtagsabgeordnete Britta Oellers hatte sich zuvor gegen das Vohaben positioniert und gesagt: „Ich halte den Standort Wildkräutersiedlung für nicht glücklich und wäre dafür, stattdessen zügig in Süd-West eine Kita zu bauen.“

Mit der Entscheidung leben muss Anwohnerin Anke Freis. Sie hatte bereits vor zwei Jahren auf die problematische Verkehrssituation in der Siedlung aufmerksam gemacht und gesagt: „Es gibt überhaupt keine Parkplätze, und die Zufahrten in die Siedlung sind so schmal, dass kaum zwei Autos aneinander vorbei kommen.“ Der Protest aus der Bürgerschaft zeigte keine Wirkung.

Verärgert ist sie zudem darüber, dass es bis heute keine Antwort der Verwaltung auf die Fragen der Anwohner bezüglich des Verkehrs gibt. „Wir reden hier über eine Spielstraße und Sackgasse. Ich befürchte, dass es wegen der unübersichtlichen Situation zu Unfällen kommt“, sagt Anke Freis. Till Küppers, Fraktionssprecher der Grünen in Fischeln, verweist auf die Machbarkeitsstudie der Stadtverwaltung, die diese Befürchtung entkräftet habe, und sagt: „Dennoch nehmen wir die Bedenken ernst und werden hart daran arbeiten, mit Anwohnern und Verwaltung Konzepte auszuarbeiten, um die Belastung so gering wie möglich zu halten.“