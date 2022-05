Am Wiedenröschenweg in Krefeld : Baustart für Drei-Gruppen-Kita in Fischeln

Am Wiedenröschenweg in Krefeld

So soll die Kita am Weidenröschenweg aussehen. Zahlreiche Anwohner hatten zuvor gegen das Bauvorhaben protestiert. Foto: Stadt Krefeld

Krefeld Am Weidenröschenweg in Fischeln sind die ersten Bauzäune für die im Juli beginnenden Arbeiten aufgestellt worden. Anwohner der Wildkräutersiedlung hatten im Vorfeld heftig gegen das Bauvorhaben protestiert.

(bk) Lange und vehement hatten die Anwohner gegen den Bau einer Drei-Gruppen-Kita am Weidenröschenweg protestiert (wir berichteten). Am Ende halfen weder Unterschriftenliste noch politische Unterstützung, vor allem von Seiten der CDU und FDP. Mit den Stimmen von SPD, Grüne und Linke beschloss der Rat vor einem Jahr den Bau der Kindertagesstätte in der Wildkräutersiedlung in Fischeln. Nun stehen die ersten Bauzäune, denn Anfang Juli beginnen die Arbeiten. Die Fertigstellung soll im Juni 2023 erfolgen. Dann wird es an diesem Standort drei Kita-Gruppen geben.