Karneval in Krefeld : Elf mal Acht: Die KG Eulenturm feiert ein jeckes Jubiläum

Am Samstagabend lud die KG Eulenturm unter dem Motto „11 x 8 – Die Eule lacht“ zu ihrer Jubiläumssitzung ins Oscar-Romero-Haus an der Traarer Straße ein. Die traditionsreiche Uerdinger Karnevalsgesellschaft feierte mit einem unterhaltsamen und abwechslungsreichen Programm, das hauptsächlich von „Eigengewächsen“ gestaltet wurde, ihr 88-jähriges Bestehen.

Zugegen war auch eine vereinseigene „ Blue Man Group“, die durch die närrischen Reihen schlich und die fantasievoll verkleideten Besucher genau beobachtete, auf der Bühne verschiedene Gegenstände inspizierte oder auch Zaubertricks vorführte. Tänzerisches Geschick bewiesen die „Show-Girls“, die in einem ihrer Sets in blauen Tüllröcken zu karibischen Pop-Klängen auftraten.

Der Sketch „Der 88. Geburtstag“ zeigte vier Damen am Kaffeetisch, darunter Vize-Präsidentin Roswitha Müller. Das Quartett bekam Besuch von einer Journalistin Namens Karla Kolumna vom Uerdinger Blatt. Wenn man bzw. frau fast 90 ist, funktioniert das Gehör nicht immer so gut und deshalb verstand eine der Damen vieles falsch, was zu diversen Lachern führte. Zudem gab es Luftballons statt Blumen, worüber sich Enkel Kevin verwundert zeigte, denn: „Was soll die Oma denn mit Gummis?“ In einem waren sich die älteren Damen einig: „Wie trinken wir am liebsten?“ – „Umsonst!“