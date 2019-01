Krefeld: Kamelle-Trends: Erste Messe für Wurfmaterial

Krefeld Geschmack und Flugeigenschaften sind wichtig für Wurfmaterial bei Karnevalszügen. In Krefeld fand die erste Messe dafür statt.

Sie haben so vielversprechende Namen wie „Tornado Twist“, „Crazy Beans“ oder „Bunte Speckbälle“: Am Mittwoch hat das Team des Großhandelsunternehmens Metro Krefeld in der Brauerei Königshof Kamelle-Trends für die kommende Session vorgestellt. Mehr als 20 Karnevalsvereine der Region nutzten auf Einladung des Comitee Crefelder Carneval (CCC) die Gelegenheit, sich bei dieser ersten Karnevalsmesse ihrer Art überhaupt über Neuheiten aber auch Klassiker des bunten Wurfmaterial-Markts zu informieren. Präsentiert wurden rund 250 Artikel, eine Auswahl aus dem rund 2500 Artikel zählenden Karnevals-Sortiment der Metro. Für jeden Verein gab es zum Probenaschen und -werfen eine prall gefüllte, bunt gemischte Tüte sowohl aus dem Food als auch dem Non-Food Bereich.

Auch das Krefelder Prinzenpaar Andreas II. und Claudia II. (Dams) verschaffte sich einen Überblick. Während Andreas II. sich als Schokoriegel-Fan outete, verriet Prinzessin Claudia II., Fan der klassischen „Kiosk-Ware“ zu sein, sprich „Mäusespeck“, „Schleckmuscheln“ und alles, was in die so genannte bunte Tüte gehört. Dass die Schleckmuscheln mit klassischem Fruchtbonbon-Geschmack dieses Jahr erstmals als Neuheit im Metro-Karnevalssortiment zu finden sind, ist aber Zufall. Auch der neue Tornado-Twist könnte nach dem Geschmack der Prinzessin sein: Nach Art des Mäusespecks sind beim Tornado Twist vier verschiedenfarbige Stränge Zuckerschaum verzwirbelt. Frei nach Loriot (im Film-Klassiker Pappa ante Portas) lässt sich bei der Probe-Verkostung feststellen, dass der Geschmack sich am besten beim „abwechselnden Kauen und Lutschen“ entwickelt – und wohl eher was für hart gesottene Fans der Geschmacksrichtung „süß und etwas künstlich“ ist. Im Abgang entwickelt sich die Konsistenz des Tornado-Twists ins leicht Glibberige.