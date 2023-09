Serie: Kleine Geschichte Krefelds (Teil 4) Als Pfarrer Schue sogar das Weihwasser verboten wurde

Wohl im 9./10. Jahrhundert, so heißt es, gab es eine Kapelle, die am Ort der heutigen evangelischen „Alten Kirche“ stand. Diese dem Dionysius geweihte Kapelle wurde 1472 erweitert und mit einem schönen, spätgotischen Turm versehen. Neben dieser Hauptkirche existierte auch das Kloster St. Johann Baptist, an das die alte Klosterstraße erinnert. Das Kloster der Franziskanerinnen, 1430 zuerst erwähnt, lag an der Stelle des heutigen Standesamtes. Nicht weit davon entfernt befanden sich Haus und Hof des örtlichen Pfarrers, der Wedemhof (der Straßenname Wiedenhofstraße rührt daher). Und es gab das Kloster Meer (in Meerbusch-Büderich), welches das Patronatsrecht, also die Schirmherrschaft, über die Kirche in Krefeld hatte.