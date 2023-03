Brauchtum in Krefeld Die Jungschützen in Traar haben zum ersten Mal eine Königin

Die 15-jährige Katharina ist Mitglied im Bürgerschützenverein Krefeld-Traar 1850, der laut Angaben des Vereins mit aktuell 585 aktiven Schützen der mit Abstand größte Schützenverein im Raum Krefeld ist. Um 15 Uhr begann das Schießen bei kühlem, aber trockenen Wetter, so dass auch zahlreiche Schaulustige zum Kliedterhof kamen und die Teilnehmer anfeuerten. Insgesamt traten 57 Schützen im Alter von 14 bis 18 Jahren an, die sich auf zwei Kompanien verteilten. 45 gehörten den männlichen Jungschützen an und zwölf den Jungen Amazonen, wie sich die Mädchen des Vereins genannt haben.