Corona in Krefeld : Der Inzidenz-Wert sinkt, elf Covid-19-Patienten auf Intensivstation

Krefeld Die 7-Tage-Inzidenz in Krefeld ist weiter gesunken und liegt damit aktuell unter dem NRW-Wert von 1.524,5. Elf Erkrankte müssen auf der Intensivstation behandelt werden.

(bk) Die Inzidenz ist am Wochenende weiter gesunken, am Samstag auf 1265,2, am Sonntag dann auf 1222,4. Das heißt, dass in Krefeld innerhalb der letzten Woche 1.222,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gemeldet wurden. Insgesamt wurden 35.708 Covid-19 Infektionen erfasst, bei 231 Todesfällen an oder mit Corona (Stand: 13. Februar). Dies entspricht einer Infektionsrate von 15,74 Prozent sowie einer Letalitätsrate von 0,65 Prozent.

In den vier Krefelder Krankenhäusern befinden sich aktuell elf Covid-19-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung. Davon werden fünf invasiv beatmet. Der Anteil der Covid-19 Patienten an den insgesamt 87 Intensivbetten beträgt 13 Prozent. Im Moment sind in der Stadt 75 Prozent aller Intensivbetten belegt.

Auch in dieser Woche ist der Impfbus wieder im Krefelder Stadtgebiet unterwegs. Das Mobil hält am heutigen Montag, 14. Februar, von 11 bis 17 Uhr auf dem Neumarkt in der Innenstadt, am Dienstag, 15. Februar, zwischen 11 und 17 Uhr auf dem Honschaft-Rath-Platz in Elfrath, am Mittwoch, 16. Februar, von 11 bis 17 Uhr am Jugendtreff Herbertzstraße in Oppum, am Donnerstag, 17. Feburar, von 11 bis 17 Uhr auf dem Sprödentalplatz in Cracau und am Freitag, 18. Februar, von 11 bis 17 Uhr auf dem Bauhaus-Parkplatz an der Mevissenstraße/ Kempener Feld. Impfungen sind dort ohne Termin möglich. Freie Termine gibt es zudem im Impfzentrum der Stadt im Seidenweberhaus.